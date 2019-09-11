2019-09-11T17:37:59+03:00
Общество

Деревни Псковской области изменят названия и «переедут» в другую волость

В закон «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» внесут изменения
Максим Дмитриев
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Изменения носят формальный характер, однако теперь официальное расположение и название деревень будут соответствовать действительности.Изменения носят формальный характер, однако теперь официальное расположение и название деревень будут соответствовать действительности.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Некоторые населенные пункты в Псковской области изменят названия или будут отнесены к другой волости. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», изменения наименований коснутся тех населенных пунктов, которые не соответствуют государственному каталогу географических названий, с просьбами об уточнениях обращались к муниципальным властям сами граждане.

Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию, привела следующие примеры изменений: Булынино станет Булыгино, Захаровшина – Захаровщина, Афоносово – Афаносово, Чернево – Чернёво.

Кроме того, некоторые деревни были включены в состав волостей по ошибке, что также будет исправлено. Жданово, Кузнецы и Мишнево исключат из состава Маевской волости Новосокольнического района, их отнесут к Пригородной волости, откуда, в свою очередь, исключат деревню Замошенье Пустошкинского района. Лукино исключат из Щукинской волости. Зеваки и Пахомовичи исключат из состава волости по причине их гибели, а Усвятские Нивы уже присоединились к райцентру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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