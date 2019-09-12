Подешевели билеты на автобус из Пскова до Новгорода и Великих Лук

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-12T10:03:17+03:00

Изменилась цена и на билеты до Опочки, Пустошки и Невеля

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Компания «Псковпассажиравтотранс» снизила цены на автобусные билеты по трем направлениям: «Псков – Великий Новгород», «Псков – Великие Луки», «Псков – Витебск». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

На маршруте № 508 «Псков – Новгород» стоимость проезда для пассажиров полного цикла пути (Псков – Новгород, Новгород – Псков) составит 500 рублей, для студентов – 450 рублей. Ежедневный рейс отправляется из Пскова в 9.25, из Новгорода – в 16.00.

На маршруте № 504 «Псков – Великие Луки» стоимость проезда для пассажиров полного цикла пути составит 450 рублей, для студентов – 400 рублей. Проезд до Опочки будет стоить 300 рублей, до Пустошки – 350 рублей. Ежедневный рейс отправляется из Пскова в 8.20, из Великих Лук – в 17.10.

На маршруте № 502 «Псков – Витебск» изменится цена проезда до Опочки и Невеля. Билет до Опочки будет стоить 300 рублей, до Невеля – 500 рублей. Рейс отправляется из Пскова в 13.20, из Витебска – в 13.50, из Невеля в Псков – в 16.10.

ИСТОЧНИК KP.RU