2019-09-12T10:05:34+03:00
Происшествия

Сотрудник вуза Псковской области отправится в тюрьму на 12 лет за получение взятки от студентки

Девушка отдала 70 тысяч рублей, чтобы получить хорошие оценки
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Великих Луках студентка попыталась «купить» экзамены и зачёты.В Великих Луках студентка попыталась «купить» экзамены и зачёты.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Сотрудник одного из вузов Псковской области отправится в тюрьму на 12 лет за получение взятки от нерадивой студентки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, несколько членов коллектива «Великолукской государственной сельскохозяйственной академии» сговорились, чтобы обогатиться за счёт одной из учащихся вуза.

Один из организаторов незаконных действий потребовал у студентки 70 тысяч рублей. В обмен на деньги мужчина побеседовал с коллегами из экзаменационной комиссии и убедил их выставить в зачётке девушки положительные оценки за несколько семестров. В качестве «вознаграждения» за услугу сотрудник обещал поделиться деньгами с другими преподавателями вуза. Коллектив согласился на сделку. При этом нерадивой студентке не пришлось сдавать ни зачёты, ни экзамены.

Великолукская прокуратура узнала о преступлении и возбудила уголовное дело. Теперь за получение взятки группе преподавателей грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове
На автодороге Петербург — Псков 23-летний водитель легковой машины влетел в фуру
В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
Прожиточный минимум псковских пенсионеров вырастет в 2020 году
Жителям региона рассказали, как получить звание «Почётный гражданин Псковской области»
Дожди и похолодание придут в Псковскую область 13 сентября
Погоня со стрельбой завязалась на дороге в Пскове
Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в Пскове
В Псковской области выросли необычные грибы размером с баскетбольный мяч
Фестиваль боевых искусств пройдет в Великих Луках в субботу
Житель Опочки залез в дом, чтобы помириться с бывшей подругой, а хозяйка пожаловалась полиции
Подешевели билеты на автобус из Пскова до Новгорода и Великих Лук
Деревни Псковской области изменят названия и «переедут» в другую волость
На участке «Псков-Родина» появился новый асфальт и автобусные остановки почти за 30 миллионов
Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области
Псковские контрабандисты пытались передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет
На «Вахте памяти» в Локнянском районе обнаружили останки ста солдат
Трое несовершеннолетних из Пустошки и их взрослый приятель понесут наказание за многочисленные кражи
Организатору нарколаборатории в деревне Плюсского района грозит пожизненный срок
Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей
«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов
Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате
Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров