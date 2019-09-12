Сотрудник вуза Псковской области отправится в тюрьму на 12 лет за получение взятки от студентки

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-12T10:05:34+03:00

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Сотрудник одного из вузов Псковской области отправится в тюрьму на 12 лет за получение взятки от нерадивой студентки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, несколько членов коллектива «Великолукской государственной сельскохозяйственной академии» сговорились, чтобы обогатиться за счёт одной из учащихся вуза.

Один из организаторов незаконных действий потребовал у студентки 70 тысяч рублей. В обмен на деньги мужчина побеседовал с коллегами из экзаменационной комиссии и убедил их выставить в зачётке девушки положительные оценки за несколько семестров. В качестве «вознаграждения» за услугу сотрудник обещал поделиться деньгами с другими преподавателями вуза. Коллектив согласился на сделку. При этом нерадивой студентке не пришлось сдавать ни зачёты, ни экзамены.

Великолукская прокуратура узнала о преступлении и возбудила уголовное дело. Теперь за получение взятки группе преподавателей грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU