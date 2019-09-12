Житель Опочки залез в дом, чтобы помириться с бывшей подругой, а хозяйка пожаловалась полиции

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-12T11:00:26+03:00

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Житель Опочки проник в дом к своей подруге, чтобы помириться с ней, а хозяйка пожаловалась полиции на вторжение. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, сожительница не оценила поступка экс-возлюбленного.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в июле 2019 года мужчина повздорил со своей сожительницей. После этого хозяйка выгнала приятеля на улицу. Через некоторое время мужчина решил восстановить отношения и нагрянул к возлюбленной. Однако той не оказалось дома. Житель Опочки решил не отступаться от своей цели и подкараулить женщину внутри. Для этого он пробрался в дом через слуховое окно.

Когда хозяйка вернулась, она посчитала, что бывший сожитель нарушил её право на неприкосновенность жилища. И обратилась в полицию. Теперь её приятелю придётся оказаться на скамье подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU