Фестиваль боевых искусств пройдет в Великих Луках в субботу
В Великих Луках пройдет Первый фестиваль боевых искусств, посвященный памяти жертв Беслана. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков»в клубе спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», мероприятие пройдет в городе 14 сентября.
Задачей фестиваля станет привлечение людей к спорту через демонстрацию философии, красоты и силы боевых искусств. Более 500 спортсменов покажут свое мастерство на фестивале. 13 видов спорта представят на мероприятии: самбо, бокс, кудо, джиу-джитсу, ММА, тхэквондо, тайский бокс, кикбоксинг, карате, боевое самбо, дзюдо, рукопашный бой, айкидо.
КОНКРЕТНО
Первый Фестиваль боевых искусств состоится 14 сентября в 12:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» по адресу: Великие Луки, улица Ботвина, 4.
ИСТОЧНИК KP.RU