2019-09-12T12:54:02+03:00
Общество

В Псковской области выросли необычные грибы размером с баскетбольный мяч

Находка оказалась съедобной
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: ГТРК «Псков». Владелец участка пытался найти в интернете информацию о необычных грибах.ФОТО: ГТРК «Псков». Владелец участка пытался найти в интернете информацию о необычных грибах.
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В Печорском районе Псковской области появились необычные грибы размером с баскетбольный мяч. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», они растут по контуру идеально ровного круга на лужайке, где немногим ранее скосили траву. Гигантских грибов ровно 12. А трава вокруг находки имеет другой оттенок. Об этом сообщает корреспондент ГТРК «Псков», Дина Перевозчикова.

Необычную грибную поляну на своём участке обнаружил местный житель, Мирон Антипов. Как рассказал мужчина, на этой земле он живёт уже три года, но раньше такой аномалии не замечал.

ФОТО: ГТРК «Псков». Вот так выглядит грибная поляна с высоты птичьего полёта.

ФОТО: ГТРК «Псков». Вот так выглядит грибная поляна с высоты птичьего полёта.

- Они сейчас ещё уменьшились в размерах, потому что усохли немножко. И ещё тёмными стали, - поделился он.

Заведующий кафедрой ботаники ПсковГУ Нина Истомина рассказала, что загадочный гриб называется «головач германский». Он приходится известному всем шампиньону близким родственником. Трава вокруг имеет другой цвет, так как чудо-гриб разлагает органику.

ФОТО: ГТРК «Псков». Псковские головачи уже старые, поэтому в пищу не годятся.

ФОТО: ГТРК «Псков». Псковские головачи уже старые, поэтому в пищу не годятся.

Молодые головачи съедобны, они могут весить до 25 кг, а диаметр шляпки иногда достигает 50 см. В регионе такие грибы - большая редкость. Однако, по словам эксперта, в этом году экология способствовала их росту.

КСТАТИ

Подобной находкой похвастались и жители Пермского края. В лесу местная жительница обнаружила молодой гриб и накормила им всю свою большую семью.

ФОТО: ГТРК «Псков». Внутри «мякоть» гриба похожа на губку.

ФОТО: ГТРК «Псков». Внутри «мякоть» гриба похожа на губку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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