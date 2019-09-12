2019-09-12T13:00:03+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой завязалась на дороге в Пскове

Только после применения оружия сотрудниками пьяный водитель остановился
Максим Дмитриев
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Только стрельба по колесам убедила нарушителя в том, что пора остановиться.Только стрельба по колесам убедила нарушителя в том, что пора остановиться.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Рано утром 12 сентября экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Пскову на улице Красноармейской пытался остановить автомобиль «Мицубиси», нарушивший правила дорожного движения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, водитель иномарки проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

Инспекторам пришлось преследовать нарушителя на экипаже. Неоднократные требования остановиться водитель «Мицубиси» оставил без внимания, скрывался, игнорируя какие-либо правила: двигался с высокой скоростью и грубыми нарушениями.

Чтобы остановить нарушителя, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. После двух предупредительных выстрелов полицейские начали стрелять по колесам автомобиля. Данные меры помогли остановить и задержать водителя на улице Киселева. Обследование показало, что молодой человек был пьян.

Мужчина предстанет перед судом за административное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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