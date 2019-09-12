Дожди и похолодание придут в Псковскую область 13 сентября

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-12T17:27:00+03:00

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В конце недели в Псковской области ожидается похолодание и дожди. Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, характер погоды изменится уже завтра, 13 сентября: в пятницу начнутся кратковременные дожди. Причина резкой перемены погоды - холодный фронт, который пройдет через регион и принесет осадки и усиление ветра.

- Осеннее лето заканчивается – начинается осенняя осень, - констатирует Тала Нещадимова.

До 25 сентября дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне от 10 до 16 градусов, потепления или заморозка не предвидится до конца следующей недели. Ветер будет умеренный.

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, солнце еще будет пробиваться сквозь облака. 18 и 19 числа ожидается просветление: возможно, осадки возьмут перерыв.

В любой момент может нагрянуть бабье лето и наградить псковичей последними теплыми деньками в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU