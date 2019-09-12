Прожиточный минимум псковских пенсионеров вырастет в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-12T16:27:27+03:00

В связи с этим некоторым пожилым гражданам будут доплачивать

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Прожиточный минимум пенсионеров Псковской области вырастет в 2020 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение приняли парламентарии региона на сессии 12 сентября.

Как отметили депутаты Псковского областного собрания, из этого следует, что пожилым гражданам, чья пенсия меньше величины прожиточного минимума, будут доплачивать около 2 тысяч рублей. После этой надбавки величина пенсии не должна быть ниже 9 тысяч 529 рублей.

КОНКРЕТНО

Пенсионный фонд России прогнозирует, что выплату будут получать свыше 28 тысяч пенсионеров со всей Псковской области. На реализацию этой инициативы потребуется более 745 миллионов рублей. При этом надбавку будут выплачивать из средств регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU