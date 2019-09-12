2019-09-12T17:04:32+03:00
Общество

В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов

Жители региона посоревнуются в 13 номинациях
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Мероприятие стартовало на территории Псковского областного колледжа искусств.Мероприятие стартовало на территории Псковского областного колледжа искусств.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, конкурсанты и члены жюри собрались на территории Псковского областного колледжа искусств 12 сентября.

В приветственном слове к собравшимся председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов отметил, что в этот раз в конкурсе участвуют уже 87 человек. Кроме того, он заявил, что рад тому, что «Абилимпикс» укоренился в регионе.

КОНКРЕТНО

Разновозрастные участники на конкурсе будут состязаться в 13 номинациях, среди которых, например, поварское дело и вышивание, флористика и ремонт обуви, бисероплетение и гончарное мастерство. Победители в каждой из номинаций представят Псковскую область на национальном этапе «Абилимпикса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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