СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-12T17:04:32+03:00

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В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, конкурсанты и члены жюри собрались на территории Псковского областного колледжа искусств 12 сентября.

В приветственном слове к собравшимся председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов отметил, что в этот раз в конкурсе участвуют уже 87 человек. Кроме того, он заявил, что рад тому, что «Абилимпикс» укоренился в регионе.

КОНКРЕТНО

Разновозрастные участники на конкурсе будут состязаться в 13 номинациях, среди которых, например, поварское дело и вышивание, флористика и ремонт обуви, бисероплетение и гончарное мастерство. Победители в каждой из номинаций представят Псковскую область на национальном этапе «Абилимпикса».

ИСТОЧНИК KP.RU