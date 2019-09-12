2019-09-12T17:51:07+03:00
Происшествия

На автодороге Петербург — Псков 23-летний водитель легковой машины влетел в фуру

Молодой человек пытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. Водителю легковушки не удалось избежать столкновения с фурой.ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. Водителю легковушки не удалось избежать столкновения с фурой.
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На автомобильной дороге в направлении Санкт-ПетербургПсков 23 летний водитель легковой машины влетел в фуру. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, лобовое столкновение транспорта произошло 12 сентября.

Около 7.20 утра молодой человек и его 23-летний приятель ехали в сторону Пскова на иномарке «Шкода Рапид». На участке дороги близ деревни Сверетово Струго-Красненского района автомобиль впереди иномарки резко затормозил. Водитель «Шкоды» решил избежать столкновения с легковушкой и направил свою машину на встречную полосу. Однако оказалось, что в этот момент там ехала фура «Даф» под управлением 60-летнего водителя. Подробности аварии молодой водитель рассказал сотрудникам УМВД по Псковской области.

ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. Авария произошла в Струго-Красненском районе.

ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. Авария произошла в Струго-Красненском районе.

В результате лобового столкновения пострадали водитель и пассажир легкового авто. Владелец «Шкоды» получил рваные раны ноги и плеча, а также травму головы. Его госпитализировала карета скорой помощи. А 23-приятелю водителя медпомощь не понадобилась. Молодой человек получил лишь ушибы.

ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. В ДТП пострадали два молодых человека.

ФОТО: Андрей Лысенко. vk.com. В ДТП пострадали два молодых человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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