2019-09-12T17:51:26+03:00
Общество

Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове

Авторы приглашают взрослых и детей от 12 лет
Алиса Солнцева
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Сегодня без смартфона никуда.Сегодня без смартфона никуда.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по видеоблогингу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на курсы приглашаются дети от 12 лет и взрослые.

Организаторы мастер-класса отмечают, что человек найдет ответы на следующие вопросы:

- На что способен ваш смартфон?

- Как даже при скромных технических возможностях создать «смотрибельную» картинку?

- Как преодолеть 5 препятствий на пути к видеоблогингу?

Автор мастер-класса и в перспективе спецкурса «Виеоблогер» – Ксения Комчак – выпускница Школы театрального блогера при Псковском драматическом театре, куратор онлайн-школы видеосъемки и монтажа режиссера Таи Зубковой.

КОНКРЕТНО

Ссылка для регистрации: https://komchak.timepad.ru/event/1059493/.

Мастер-класс пройдет 21 сентября в 16:00 в галерее «ЦЕХ» по адресу: ул. Пушкина, д. 13 (отдельный вход).

Уточнить информацию вы можете по телефону: +7 (911) 891-08-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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