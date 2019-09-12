Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове
В Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по видеоблогингу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на курсы приглашаются дети от 12 лет и взрослые.
Организаторы мастер-класса отмечают, что человек найдет ответы на следующие вопросы:
- На что способен ваш смартфон?
- Как даже при скромных технических возможностях создать «смотрибельную» картинку?
- Как преодолеть 5 препятствий на пути к видеоблогингу?
Автор мастер-класса и в перспективе спецкурса «Виеоблогер» – Ксения Комчак – выпускница Школы театрального блогера при Псковском драматическом театре, куратор онлайн-школы видеосъемки и монтажа режиссера Таи Зубковой.
КОНКРЕТНО
Ссылка для регистрации: https://komchak.timepad.ru/event/1059493/.
Мастер-класс пройдет 21 сентября в 16:00 в галерее «ЦЕХ» по адресу: ул. Пушкина, д. 13 (отдельный вход).
Уточнить информацию вы можете по телефону: +7 (911) 891-08-32.
ИСТОЧНИК KP.RU