Информационные табло появятся на семи остановках в Пскове

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-13T09:59:59+03:00

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На семи остановках в городе Пскове установят интеллектуальные информационные табло. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Информационные табло позволяют пассажирам получить информацию о времени прибытия городского автобуса, а компании удаленно контролировать и управлять движением общественного транспорта.

Дополнительные табло установят в центральном районе. Нововведение появится на остановках «Вокзал» (ул. Вокзальная 23/3), «Улица Гагарина» (Октябрьский пр., 50), «Детский парк» (Октябрьский пр.), «Площадь Ленина» (пл. Ленина, 1 и пл. Ленина, 3), в том году табло уже установили на остановке «Летний сад» (в обоих направлениях).

- Данный проект – это очередная ступень в развитии универсальной транспортной системы, - отмечают сотрудники компании.

ИСТОЧНИК KP.RU