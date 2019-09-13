2019-09-13T09:59:59+03:00
Общество

Информационные табло появятся на семи остановках в Пскове

Изменения коснутся наиболее популярных остановок
Алиса Солнцева
Поделиться:
Новшество коснется центрального района города.Новшество коснется центрального района города.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

На семи остановках в городе Пскове установят интеллектуальные информационные табло. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Информационные табло позволяют пассажирам получить информацию о времени прибытия городского автобуса, а компании удаленно контролировать и управлять движением общественного транспорта.

Дополнительные табло установят в центральном районе. Нововведение появится на остановках «Вокзал» (ул. Вокзальная 23/3), «Улица Гагарина» (Октябрьский пр., 50), «Детский парк» (Октябрьский пр.), «Площадь Ленина» (пл. Ленина, 1 и пл. Ленина, 3), в том году табло уже установили на остановке «Летний сад» (в обоих направлениях).

- Данный проект – это очередная ступень в развитии универсальной транспортной системы, - отмечают сотрудники компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей приглашают на концерт «Поющих гитар»
Пропавший в Пскове 12-летний мальчик нашелся
Из Псковской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев
Известный писатель Тамара Крюкова приедет в Псков на литературный фестиваль
В Пскове разыскивают ушедшего из школы худощавого 12-летнего подростка
Великолукскую предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за торговлю крепким спиртным
Псковский центр «Подросток» на время ремонта переедет на территорию филиала СПбГЭУ
Бесплатный мастер-класс по видеоблогингу состоится в Пскове
На автодороге Петербург — Псков 23-летний водитель легковой машины влетел в фуру
В Псковской области начался 4-й чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
Прожиточный минимум псковских пенсионеров вырастет в 2020 году
Жителям региона рассказали, как получить звание «Почётный гражданин Псковской области»
Дожди и похолодание придут в Псковскую область 13 сентября
Погоня со стрельбой завязалась на дороге в Пскове
Молодой водитель сбил 5-летнего мальчика на улице Труда в Пскове
В Псковской области выросли необычные грибы размером с баскетбольный мяч