2019-09-13T11:24:47+03:00
Общество

Великолукскую предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за торговлю крепким спиртным

По закону женщина имела право продавать лишь пивные напитки
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: pixabay.com Великолучанка не имела права торговать крепким алкоголем, поэтому понесла наказание.ФОТО: pixabay.com Великолучанка не имела права торговать крепким алкоголем, поэтому понесла наказание.
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Индивидуального предпринимателя из города Великие Луки оштрафовали на 50 тысяч рублей за торговлю крепким спиртным. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, женщину наказали за несоблюдение закона в сфере оборота алкоголя.

Правоохранительные органы установили, что великолучанка открыла в городе магазин, где торговала крепкими алкогольными напитками. При этом права на подобную деятельность женщина не имела. Индивидуальным предпринимателям закон разрешает реализовывать лишь пиво, сидр и медовуху.

В связи с этим прокурор вынес постановление, по которому предпринимательницу привлекли к административной ответственности и по решению суда назначили ей штраф. Вердикт судебного заедания ещё не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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