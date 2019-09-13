Великолукскую предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч за торговлю крепким спиртным
Индивидуального предпринимателя из города Великие Луки оштрафовали на 50 тысяч рублей за торговлю крепким спиртным. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, женщину наказали за несоблюдение закона в сфере оборота алкоголя.
Правоохранительные органы установили, что великолучанка открыла в городе магазин, где торговала крепкими алкогольными напитками. При этом права на подобную деятельность женщина не имела. Индивидуальным предпринимателям закон разрешает реализовывать лишь пиво, сидр и медовуху.
В связи с этим прокурор вынес постановление, по которому предпринимательницу привлекли к административной ответственности и по решению суда назначили ей штраф. Вердикт судебного заедания ещё не вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU