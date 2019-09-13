В Пскове разыскивают ушедшего из школы худощавого 12-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-13T11:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове родственники разыскивают ушедшего из школы худощавого 12-летнего подростка. В Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Александр Смирнов ушёл из школы №12 в районе Запсковья в 18.05.

Близкие подростка запаниковали, когда сын не вернулся домой, и обратились в полицию. Родители рассказали, что пропавший подросток был одет в серую рубашку, бордовую жилетку и чёрные брюки. Обут в чёрные кроссовки. С собой у школьника был рюкзак и зелёная сумка. Рост мальчика — 1 метр 30 сантиметров.

Сотрудники УМВД просят горожан, обладающих информацией о пропавшем подростке, позвонить по телефону 02 или лично обратиться в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU