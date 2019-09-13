2019-09-13T12:05:07+03:00
Звезды

Известный писатель Тамара Крюкова приедет в Псков на литературный фестиваль

Тамара Крюкова – автор 53 книг для детей и учебника по русскому языку
Алиса Солнцева
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Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На литературный фестиваль «Книжная яблоня» в Псков приедет Тамара Крюкова, известный детский писатель, лауреат множества премий, член Высшего литературного совета при Союзе писателей России.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковской городской библиотеке, на всероссийском фестивале "Книжная яблоня", который состоится 24-26 сентября, поучаствует в пресс-конференции и проведет мастер-класс.

Гость фестиваля – автор 53 книг для детей и юношества и федерального комплекта учебников по русскому языку. Книги Тамары Крюковой переведены на 11 языков мира, автор является лауреатом международных фестивалей, проектов и премий. По произведениям писателя снято три полнометражных художественных фильма.

Псковские читатели получат уникальную возможность окунуться в литературное сообщество и пообщаться с известными и талантливыми отечественными писателями настоящего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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