Известный писатель Тамара Крюкова приедет в Псков на литературный фестиваль
На литературный фестиваль «Книжная яблоня» в Псков приедет Тамара Крюкова, известный детский писатель, лауреат множества премий, член Высшего литературного совета при Союзе писателей России.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковской городской библиотеке, на всероссийском фестивале "Книжная яблоня", который состоится 24-26 сентября, поучаствует в пресс-конференции и проведет мастер-класс.
Гость фестиваля – автор 53 книг для детей и юношества и федерального комплекта учебников по русскому языку. Книги Тамары Крюковой переведены на 11 языков мира, автор является лауреатом международных фестивалей, проектов и премий. По произведениям писателя снято три полнометражных художественных фильма.
Псковские читатели получат уникальную возможность окунуться в литературное сообщество и пообщаться с известными и талантливыми отечественными писателями настоящего времени.
ИСТОЧНИК KP.RU