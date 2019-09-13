Из Псковской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев
С территории Псколвской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, иностранные граждане незаконно прибывали на территории Российской Федерации.
Все они прибыли в регион с общей целью. Уроженцы Республики Вьетнам планировали пробраться через границу России и оказаться в странах Евросоюза. Однако суд вынес иностранцам запрет на проживание в приграничной зоне, обязал заплатить штраф в 500 рублей, а также покинуть страну.
Глава вьетнамской диаспоры в России оказал содействие в покупке билетов на родину. После этого судебные приставы конвоировали нелегалов в столичный аэропорт Шереметьево и посадили в самолёт, направляющийся в город Ханой.
КСТАТИ
С начала 2019 года из Псковской области отправили домой 139 иностранных граждан. Около 43% от общего числа нелегалов — вьетнамцы.
ИСТОЧНИК KP.RU