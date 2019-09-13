2019-09-13T12:24:17+03:00
Общество

Из Псковской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев

Самолётом их отправили в Ханой
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Из Псковской области выпроводили вьетнамцев-нелегалов.Из Псковской области выпроводили вьетнамцев-нелегалов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С территории Псколвской области на родину выдворили более 20 вьетнамцев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, иностранные граждане незаконно прибывали на территории Российской Федерации.

Все они прибыли в регион с общей целью. Уроженцы Республики Вьетнам планировали пробраться через границу России и оказаться в странах Евросоюза. Однако суд вынес иностранцам запрет на проживание в приграничной зоне, обязал заплатить штраф в 500 рублей, а также покинуть страну.

Глава вьетнамской диаспоры в России оказал содействие в покупке билетов на родину. После этого судебные приставы конвоировали нелегалов в столичный аэропорт Шереметьево и посадили в самолёт, направляющийся в город Ханой.

КСТАТИ

С начала 2019 года из Псковской области отправили домой 139 иностранных граждан. Около 43% от общего числа нелегалов — вьетнамцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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