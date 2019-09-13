2019-09-13T15:27:25+03:00
Общество

Онкологические заболевания занимают второе место среди болезней с летальным исходом в Псковской области

Для диагностики онкозаболеваний в регионе появится три специальных центра
Анна Быстрова
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Фото Александра Краснова.Фото Александра Краснова.
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Онкологические заболевания занимают второе место среди болезней с летальным исходом в Псковской области и во всей России.

Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой знакомству с новым руководителем учреждения, об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

По её словам, в регионе реализуется нацпроект, направленный на снижение онкологии. Первое направление его деятельности - переоснащение оборудованием трёх точек роста. В связи с этим новая техника появится в псковском клиническом диспансере, его великолукском филиале и псковской областной клинической больнице, которая оказывает помощь по некоторым направлениям.

Второе направление нацпроектра – проведение современной химиотерапии. Третий аспект – оказание амбулаторной медицинской помощи.

-При крупных поликлиниках появятся специальные центры, которые займутся диагностикой онкологии. Они будут выявлять такие случаи, с которыми не смогут справиться маломощные поликлиники. В регионе таких центров будет 3, - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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