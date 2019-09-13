Онкологические заболевания занимают второе место среди болезней с летальным исходом в Псковской области
Онкологические заболевания занимают второе место среди болезней с летальным исходом в Псковской области и во всей России.
Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой знакомству с новым руководителем учреждения, об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.
По её словам, в регионе реализуется нацпроект, направленный на снижение онкологии. Первое направление его деятельности - переоснащение оборудованием трёх точек роста. В связи с этим новая техника появится в псковском клиническом диспансере, его великолукском филиале и псковской областной клинической больнице, которая оказывает помощь по некоторым направлениям.
Второе направление нацпроектра – проведение современной химиотерапии. Третий аспект – оказание амбулаторной медицинской помощи.
-При крупных поликлиниках появятся специальные центры, которые займутся диагностикой онкологии. Они будут выявлять такие случаи, с которыми не смогут справиться маломощные поликлиники. В регионе таких центров будет 3, - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.
ИСТОЧНИК KP.RU