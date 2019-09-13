В сентябре Псковской области приняли на работу шесть врачей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-13T15:41:23+03:00

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В Псковской области приняли на работу шестерых специалистов. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой знакомству с новым руководителем Псковского областного клинического онкологического диспансера, двое из них – выпускники петербургской ординатуры и приехали в регион по целевой программе обучения, а один из специалистов – бывший работник платной клиники, решивший перейти в бюджетную организацию.

- В дальнейшем мы планируем привлечь ещё двух специалистов. Для всех них мы будем проводить мастер-классы, чтобы сотрудники могли совершенствовать свои навыки. Этого количества работников онкодиспансеру хватит, чтобы оказать помощь всем жителям региона, - рассказал и.о. главврача ГБУЗПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сергей Беляевский.

Как отметили участники встречи, в Псковской области специалистов привлекают служебным жильём. При этом, отметил Сергей Беляевский, с северной столицей региону трудно тягаться в вопросах заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU