Сергей Беляевский: Планируем обеспечить Псковский онкологический диспансер врачами на 100%

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-13T15:50:23+03:00

В регионе ситуация со специалистами как в среднем по стране. Фото: Александр ГЛУЗ

В регионе ситуация со специалистами как в среднем по стране

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Псковский областной клинический диспансер планируют обеспечить врачами на 100%. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой знакомству с новым руководителем Псковского областного клинического онкологического диспансера, об этом заявил исполняющий обязанности главврача учреждения Сергей Беляевский.

- В регионе ситуация со специалистами как в среднем по стране. Молодых специалистов в регион привлекает не только зарплата, но и возможность развития и, в конце концов, интерьеры, в которых предстоит работать. А у нас появляется самое современное оборудование, так что требуется только обучаемость и желание работать, - отметила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Как отметили участники встречи, в регионе действует пятилетняя программа, в рамках которой Псковскую область обеспечат новой техникой для лечения онкобольных.

- С точки зрения диагностики мы и сейчас неплохо оснащены. В рамках программы мы получим два новых компьютерных томографа для Пскова и Великих Лук, а также аппарат МРТ и ультразвуковые аппараты. Подобные устройства есть и сейчас, но они не удовлетворяют всем потребностям онкобольных Псковской области, - рассказал и.о. главврача ГБУЗПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сергей Беляевский.

ИСТОЧНИК KP.RU