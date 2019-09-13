Граждане не должны ждать приёма к онкологу больше 14 дней - новый руководитель Псковского онкологического диспансера

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-13T16:46:16+03:00

Направление к онкологу выписывает врач в бюджетном медицинском учреждении по месту прописки или специалист платной клиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Жители Псковской области не должны ожидать первичного визита к онкологу более 14 дней. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой знакомству с новым руководителем Псковского областного клинического онкологического диспансера, об этом заявили участники встречи.

- Нужно понимать, что к онкологу нельзя записаться самостоятельно. Этим занимается врач в бюджетном медицинском учреждении по месту прописки или специалист платной клиники, - заявил исполняющий обязанности главврача онкодиспансера Сергей Беляевский.

Он также отметил, что в случае обнаружения злокачественных образований, в регионе уделяют повышенное внимание проведению химиотерапии.

- Мы используем как отечественные, так и импортные препараты. Обращаемся к тем медикаментам, которые есть у нас на рынке. На сегодняшний день мы не отказала ни одному пациенту, которому протоколом было назначено лечение. Мы считаем, что пациент должен получить только те лекарства, в качестве которых он уверен, - заключил новый руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU