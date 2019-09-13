2019-09-13T17:52:11+03:00
Происшествия

В Псковской области задержали мужчину, который незаконно вырубил лес на 4,5 миллиона рублей

Злоумышленник истребил 200 деревьев
Егор ТИМОФЕЕВ
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В Псковской области задержали «чёрного» лесоруба.В Псковской области задержали «чёрного» лесоруба.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области великолукские следователи задержали мужчину, который незаконно вырубил лес на 4,5 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, предполагаемый злоумышленник истребил около 200 хвойных деревьев.

Как установили следователи, подозреваемый орудовал близ деревни Горбани Великолукского района. В настоящее время «чёрному» лесорубу предъявили обвинения. А расследование инцидента с его участием лично контролирует врио начальника УМВД России по региону Алексей Дмитриев.

По его требованию на место незаконной вырубки уже отправились сотрудники спецподразделений области. Они помогут коллегам из Великих Лук скорее разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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