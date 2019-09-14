В Минспорте России обсудили окончание реконструкции псковского «Машиностроителя»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-14T09:28:37+03:00

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Завершающий этап реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель» обсудили в министерстве спорта России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, этой темы коснулся диалог во время встречи губернатора региона Михаила Ведерникова с главой ведомства Павлом Колобковым 13 сентября.

Участники беседы отметили, что не так давно крупный псковский стадион находился в ненадлежащем состоянии. В связи с этим министерство решило начать обновление объекта. Уже в 2019 году должен завершиться первый этап восстановительных работ.

В ходе встречи стороны обсудили также возведение центра спортивной гимнастики и образовательно-спортивного центра в регионе. Губернатор Псковской области рассказал, что до конца года в муниципалитетах региона оборудуют десять площадок для сдачи норм ГТО. Эти работы проведут благодаря осуществлению всероссийского проекта «Спорт- норма жизни».

- Совместная работа по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Псковской области будет продолжена, - подытожил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU