Псковский «Ахтеатр» покажет «Женитьбу» Гоголя на новой площадке

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-14T10:32:19+03:00

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Псковский «Ахтеатр» покажет «Женитьбу» Н.В. Гоголя на новой площадке в Городском культурном центре. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официальной группы коллектива в социальной сети «ВКонтакте», «Ахтеатр» отделился от Псковского государственного университета.

Коллектив приобрёл статус автономного некоммерческого объединения и переехал на новую площадку. Отныне все спектакли жители и гости Пскова смут увидеть по адресу: площадь Победы, дом 1. Первую постановку шестого театрального сезона коллектив покажет на новой сцене 19 сентября в 16 часов дня.

ФОТО: Игорь ЕФИМЕНКО. Псковский театр сменил «прописку».

Спектакль пройдёт на малой сцене ГКЦ. В связи с этим, отметили организаторы мероприятия, информацию о билетах зрители могут получить в кассе учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU