Жителю Себежского района грозит 9 лет тюрьмы за 25 преступлений

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-16T10:48:24+03:00

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Жителю Себежского района Псковской области грозит 9 лет тюрьмы за более чем 25 преступлений. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, районное ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Следователи выяснили, что уроженец посёлка Идрица в 2013-2014 году совершил более 20 краж, дважды нападал на местных жителей и отбирал их личные вещи, а также был причастен в множеству других преступлений. Среди прочего мужчина замешан, например, в умышленном уничтожении чужого имущества, кражах оружия и документов.

Суд рассмотрел доказательства, учёл количество совершённых правонарушений и стоимость награбленного. И назначил жителю Себежского района 9 лет колонии строгого режима. При этом решение судебного заседания ещё не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU