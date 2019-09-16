2019-09-16T15:38:18+03:00
Общество

Из водоёмов Псковской области вытащили свыше 70 кубометров затонувших сетей

Это стало возможным благодаря увеличению финансирования
Анна БЫСТРОВА
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Специалисты продолжают очищать водоёмы Псковской области.Специалисты продолжают очищать водоёмы Псковской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из водоёмов Псковской области вытащили свыше 70 кубометров затонувших рыболовных сетей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ежегодные работы провели на территории Псковского озера, а также в устье реки Великой.

На очистку водоёмов из бюджета поступило более 600 тысяч рублей. Эти деньги позволили обследовать в первую очередь береговые линии озера и реки. Специалисты утверждают, что именно там скапливается наибольшее количество забытых лесок и сетей. После этого силы направили и на обследование дна водоёмов.

В результате из вод Псковского озера извлекли 56 кубометров сетей, а из устья Великой — 16 кубометров. Это позволило улучшить общую экологическую ситуацию в водоёмах региона. Работы по очистке ещё продолжаются. Следующими точками работы станут Чудское и Тёплое озёра Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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