2019-09-16T16:06:21+03:00
Общество

Спасатели нового пожарного поста в Гдовском районе обеспечат безопасность 4 тысяч жителей

Здание возведут к концу 2019 года
Анна БЫСТРОВА
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Пожарные обеспечат безопасность в радиусе 20 км от новой части.Пожарные обеспечат безопасность в радиусе 20 км от новой части.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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Спасатели, прикреплённые к новому пожарному посту в Гдовском районе Псковской области, обеспечат безопасность более чем 4 тысяч местных жителей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, новый пост расположится на территории села Ямм.

На 14 миллионов рублей, которые поступили из бюджета Псковской области, подрядная организация построит одноэтажное здание. Предполагается, что каркас его выполнят из металлоконструкций. Внутри пожарного поста появятся отдельные помещения для спасателей, а также гараж для транспорта.

Строительные работы должны завершиться к концу 2019 года. После этого в Гдовский район закупят и привезут специализированную пожарную технику. Эти меры помогут защищать от огня и Ямм, и ближайшие населённые пункты в радиусе 20 километров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролирует вопросы пожарной безопасности деревень и сёл, удалённых от районных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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