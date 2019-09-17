2019-09-17T17:19:24+03:00
Политика

Новый глава Дновского района Михаил Шауркин поклялся исполнять свои полномочия и уважать права граждан

В Псковской области прошла церемония вступления в должность избранного руководителя
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: vk.com/shaurkin. Новый глава Дновского района поблагодарил избирателей за оказанное доверие.ФОТО: vk.com/shaurkin. Новый глава Дновского района поблагодарил избирателей за оказанное доверие.
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Новый глава Дновского района Михаил Шауркин на торжественной церемонии вступления в должность поклялся исполнять свои полномочия и уважать права граждан. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие с участием представителей региональной администрации прошло 17 сентября.

В начале церемонии новый руководитель муниципалитета принёс присягу. Затем Михаилу Шауркину вручили удостоверение главы района и передали поздравление от губернатора Псковской области.

- Нужно конкретными действиями доказать, что ваши земляки сделали правильный выбор. Возможности для этого будут: перед нами работа в рамках национальных проектов, реализация индивидуальной программы развития Псковской области, исполнение наказов избирателей и, безусловно, текущие дела, - отметил в обращении к избранному главе муниципалитета Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

Михаил Шауркин победил на выборах, прошедших в муниципалитете 8 сентября. Он заручился поддержкой почти трёх тысяч жителей Дновского района и в результате набрал 63% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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