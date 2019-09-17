Новый глава Дновского района Михаил Шауркин поклялся исполнять свои полномочия и уважать права граждан

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-17T17:19:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый глава Дновского района Михаил Шауркин на торжественной церемонии вступления в должность поклялся исполнять свои полномочия и уважать права граждан. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие с участием представителей региональной администрации прошло 17 сентября.

В начале церемонии новый руководитель муниципалитета принёс присягу. Затем Михаилу Шауркину вручили удостоверение главы района и передали поздравление от губернатора Псковской области.

- Нужно конкретными действиями доказать, что ваши земляки сделали правильный выбор. Возможности для этого будут: перед нами работа в рамках национальных проектов, реализация индивидуальной программы развития Псковской области, исполнение наказов избирателей и, безусловно, текущие дела, - отметил в обращении к избранному главе муниципалитета Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

Михаил Шауркин победил на выборах, прошедших в муниципалитете 8 сентября. Он заручился поддержкой почти трёх тысяч жителей Дновского района и в результате набрал 63% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU