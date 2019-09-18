В Псковской области обрушился мост, один человек пострадал

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-18T10:11:13+03:00

Фото: группа Вконтакте "Жесть по-Псковски". Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Михаил Ведерников дал поручения исполнительной власти в связи с аварийной ситуацией

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В Себежском районе обрушился автомобильный мост через реку Неведрянка, один человек пострадал. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников в связи в аварийной ситуацией дал поручения руководству органов исполнительной власти.

Из-за обрушения моста пострадал водитель «Нивы», он находится в Великолукской больнице. Губернатор Псковской области поручил председателю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Фото: группа Вконтакте "Жесть по-Псковски". Пострадавший находится в Великолукской больнице.

Место аварии осмотрели заместитель губернатора Василий Осипов и председатель дорожного комитета Борис Елкин.

Объезд аварийного участка организуют через поселок Идрица. На дороге установят информационные щиты и дорожные знаки. На месте происшествия дежурят дорожные службы.

Фото: группа Вконтакте "Жесть по-Псковски". Губернатор области поручил восстановить мост в следующем году, когда позволят погодные условия.

Проектно-сметную документацию досрочно подготовят в этом году, восстановление моста запланировано на следующий год, как только позволят погодные условия.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2015 году состоялись диагностические исследования, по результату которых было введено ограничение грузоподъемности конструкции. Капитальный ремонт моста ранее планировался на 2021 год.

Фото: группа Вконтакте "Жесть по-Псковски". Обрушившийся мост придется объезжать через Идрицу.

ИСТОЧНИК KP.RU