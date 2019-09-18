Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-18T11:31:17+03:00

Региональное предприятие стало первым в России, вышедшим на сотрудничество с латиноамериканскими странами

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Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции на территорию Южной Америки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе великолукского агрохолдинга, предприятие стало первой российской компанией, которой удалось выйти на такой уровень межнационального сотрудничества.

Первую партию товаров для жителей Южной Америки из Великих Лук отправили 18 сентября. По замечанию руководства агрохолдинга, нынешняя партия свинины — лишь начало глобального освоения Латинской Америки. Позднее продукцию из региона туда планируют доставлять ежедневно.

КОНКРЕТНО

Прежде чем согласиться на сотрудничество с Великолукским мясокомбинатом, делегация из Венесуэлы неоднократно инспектировала предприятие и качество его товаров. Несколько сотен экспертов на протяжении многих месяцев тестировали свинину. В результате её качество оказалось на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU