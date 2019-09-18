С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-18T11:58:29+03:00

Руководитель ведомства рассказал об итогах работы, проведённой с начала года

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366 тысяч счетов арестовали псковские приставы за этот год. Одной из тем пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года стали меры воздействия на должников, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Самая эффективная мера – арест и списание средств в счет погашения задолженности, отметил руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников. - 366 тысяч раз мы арестовывали счета граждан за этот период.

Судебные приставы в этом году стали чаще «навещать» должников. Более 100 тысяч раз приставы Псковской области посетили должников.

В среднем по одному адресу проживает по два должника, «на счету» которых по 2 исполнительных производства, - приводит региональную статистику главный судебный пристав Сергей Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU