Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
В Пскове прошла пресс-конференция с главным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», беседа началась с обсуждения громкого инцидента – задержания в Пскове заместителя главы службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Журналисты попросили гостя прокомментировать случившееся.
- Комментария по вопросу не будет. Я не уполномочен давать комментарии, - ответил руководитель управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников и предложил перейти к повестке встречи – итогам деятельности управления.
Вечером 15 сентября, как сообщало интернет-издание «Фонтанка.ru», сотрудники федеральной службы безопасности задержали в Пскове замглавы службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко. Женщину обвиняют в посредничестве в крупной взятке в четыре миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU