Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-18T12:09:58+03:00

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В Пскове прошла пресс-конференция с главным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», беседа началась с обсуждения громкого инцидента – задержания в Пскове заместителя главы службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Журналисты попросили гостя прокомментировать случившееся.

- Комментария по вопросу не будет. Я не уполномочен давать комментарии, - ответил руководитель управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников и предложил перейти к повестке встречи – итогам деятельности управления.

Вечером 15 сентября, как сообщало интернет-издание «Фонтанка.ru», сотрудники федеральной службы безопасности задержали в Пскове замглавы службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марину Окрушко. Женщину обвиняют в посредничестве в крупной взятке в четыре миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU