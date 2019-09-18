2019-09-18T13:02:22+03:00
Общество

Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске

Более 50 миллионов рублей перечислено на содержание детей
Максим Дмитриев
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В Псковской области наблюдается повышение эффективности работы приставов.В Псковской области наблюдается повышение эффективности работы приставов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области в 2019 году зарегистрировано более 4 тысяч должников по выплатам алиментов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года, самой эффективной мерой воздействия на должников является привлечение к обязательным работам.

- Почти половина должников после обязательных работ «берется за ум»: нарушители трудоустраиваются и начинают выплачивать деньги своим детям, - отмечает руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников.

Всего за неуплату алиментов 274 должника привлечены к административной ответственности, на 150 человек возбудили уголовные дела, 5 должников получили реальный срок лишения свободы.

Более тысячи злостных неплательщиков объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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