Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
В Псковской области в 2019 году зарегистрировано более 4 тысяч должников по выплатам алиментов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции по итогам работы УФССП России по Псковской области за 8 месяцев 2019 года, самой эффективной мерой воздействия на должников является привлечение к обязательным работам.
- Почти половина должников после обязательных работ «берется за ум»: нарушители трудоустраиваются и начинают выплачивать деньги своим детям, - отмечает руководитель управления ФССП России по Псковской области, главный пристав региона Сергей Колесников.
Всего за неуплату алиментов 274 должника привлечены к административной ответственности, на 150 человек возбудили уголовные дела, 5 должников получили реальный срок лишения свободы.
Более тысячи злостных неплательщиков объявлены в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU