Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-18T15:32:54+03:00

В домах невельчан газ появится после сбора пакета документов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Жители 53 домов города Невеля Псковской области смогут подключить природный газ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, газификация районного центра стала возможна благодаря установке ответвления от газопровода частного лица.

Благодаря этому невельчане, проживающие в 50 частных строениях и 3 многоквартирных домах. Представители районной администрации рассказывают горожанам о появившейся возможности подключения. Некоторые из жителей уже начали собирать пакет документов на газификацию.

КОНКРЕТНО

Представители муниципалитета договорились с владельцами газопровода минувшим летом. Монтажом нового участка трубы занимались сотрудники Невельского ремонтно-эксплуатационного участка «Газпром газораспределение Псков». Работы обошлись Невелю почти в 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU