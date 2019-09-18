Стало известно, какие книги любят читать псковичи

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-18T17:42:23+03:00

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Специалисты назвали жанры книг, которые больше всего любят читать псковичи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в центре по связям с общественностью филиала ПАО МТС, мобильный оператор проанализировал литературные предпочтения жителей областного центра, опираясь на данные одной из онлайн-библиотек.

Оказалось, что в 2019 году псковичи стали читать в два раза больше. Самый активный книголюб региона прочитал около 90 книг за прошедшие восемь месяцев. А в среднем жители областного центра читают до четырёх книг в месяц.

Самым популярным у горожан оказался бестселлер по саморазвитию под названием «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. За ним в рейтинге книг-фаворитов расположились любовное и героическое фэнтези, а также современные романы о любви.

КСТАТИ

Больше всего книг жители Пскова «осилили» в зимние месяцы. При этом в период отпусков горожане читали не очень активно, предпочитая книгам соцсети и музыкальные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU