Вдоль дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-19T10:07:02+03:00

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Вдоль автомобильной дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, подобную инициативу обсудили участники заседания по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской думы.

Вопрос о ходе ремонтных работ на участке дороги от улицы Металлистов до улицы Вокзальной стал первым на повестке дня. Одна из задач подрядной организации — увеличить пропускную способность автодороги, а для этого нужно расширить проезжую часть. Сложность заключается в том, что вдоль тротуара на газоне посажено множество деревьев.

Депутаты предложили спилить только те деревья, которые находятся ближе чем на 0,7 метра от бордюра, а вместо них высадить кусты кизильника. При этом вопрос вызвал бурную полемику. Поэтому собравшиеся решили вынести инициативу на обсуждение участников сессии Псковской городской думы. Именно они вынесут окончательный вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU