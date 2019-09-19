2019-09-19T10:07:02+03:00
Общество

Вдоль дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев

Зелёные насаждения мешают расширить проезжую часть
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Депутаты предлагают посадить кусты кизильника вместо деревьев вдоль улицы Яна Фабрициуса.Депутаты предлагают посадить кусты кизильника вместо деревьев вдоль улицы Яна Фабрициуса.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Вдоль автомобильной дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, подобную инициативу обсудили участники заседания по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской думы.

Вопрос о ходе ремонтных работ на участке дороги от улицы Металлистов до улицы Вокзальной стал первым на повестке дня. Одна из задач подрядной организации — увеличить пропускную способность автодороги, а для этого нужно расширить проезжую часть. Сложность заключается в том, что вдоль тротуара на газоне посажено множество деревьев.

Депутаты предложили спилить только те деревья, которые находятся ближе чем на 0,7 метра от бордюра, а вместо них высадить кусты кизильника. При этом вопрос вызвал бурную полемику. Поэтому собравшиеся решили вынести инициативу на обсуждение участников сессии Псковской городской думы. Именно они вынесут окончательный вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Дне скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов
Семь площадок организуют для псковичей в «День скобаря»
Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]
В Опочецком районе из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом
Псковского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю спиртным
Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
Стало известно, какие книги любят читать псковичи
Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости»
Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ
Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог
Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу
С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов
Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Латинскую Америку