В Опочецком районе из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-19T11:11:22+03:00

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В Опочецком районе Псковской области из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в главном управлении МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в одном из частных домов деревни Вересенец поступила 18 сентября.

Огонь охватил жилую постройку около 17 часов вечера. На место происшествия незамедлительно выехали три цистерны и шесть членов пожарно-спасательной бригады. В результате возгорания в доме полностью сгорела кровля и прилегающая веранда. Пострадала от огня и стоящая вблизи хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на входе в постройку.

В связи с этим сотрудники МЧС России по Псковской области напоминают, что обращаться с проводкой нужно крайне осторожно. При этом особое внимание рекомендуют уделить выбору электрозащиты. Кроме того, прокладывать кабель нужно с учётом условий окружающей среды, а монтаж электрической проводки следует доверить специалисту.

ИСТОЧНИК KP.RU