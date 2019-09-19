2019-09-19T11:11:22+03:00
Происшествия

В Опочецком районе из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом

В результате пожара у строения сгорела кровля и веранда
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Для тушения пожара в Псковской области привлекли три цистерны.Для тушения пожара в Псковской области привлекли три цистерны.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Опочецком районе Псковской области из-за неисправной электропроводки загорелся жилой дом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в главном управлении МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в одном из частных домов деревни Вересенец поступила 18 сентября.

Огонь охватил жилую постройку около 17 часов вечера. На место происшествия незамедлительно выехали три цистерны и шесть членов пожарно-спасательной бригады. В результате возгорания в доме полностью сгорела кровля и прилегающая веранда. Пострадала от огня и стоящая вблизи хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на входе в постройку.

В связи с этим сотрудники МЧС России по Псковской области напоминают, что обращаться с проводкой нужно крайне осторожно. При этом особое внимание рекомендуют уделить выбору электрозащиты. Кроме того, прокладывать кабель нужно с учётом условий окружающей среды, а монтаж электрической проводки следует доверить специалисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Дне скобаря» в Пскове примут участие около 15 кузнецов
Семь площадок организуют для псковичей в «День скобаря»
Стала известна программа празднования «Дня скобаря» в Пскове [СХЕМА ПЛОЩАДОК]
Псковского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю спиртным
Вдоль дороги по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют спилить 147 деревьев
Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
Стало известно, какие книги любят читать псковичи
Жители Новосокольников расписали «Забор трезвости»
Уроженка Пскова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию
Жители 53 домов Невеля смогут подключить природный газ
Исчезновение двоих детей в Псковской области прокомментировал психолог
Псковичи достали из вентиляции кота, который провёл в ловушке четыре дня
Более тысячи алиментщиков в Псковской области находятся в розыске
Журналисты попросили главного пристава Псковской области прокомментировать дело о взятке Марины Окрушко
Около 2 миллионов рублей Псковская область сэкономила на мигрантах
Свыше 105 миллионов рублей заплатили псковичи, чтобы выехать за границу
С начала года псковские приставы арестовали 366 тысяч счетов
Великолукский мясокомбинат открыл поставки продукции в Латинскую Америку