2019-09-19T14:59:54+03:00
Общество

Глава Псковской области предложил делить неосвоенные деньги из бюджета между районами

Михаил Ведерников отметил недопустимость простоя социально важных проектов из-за отсутствия финансирования
Егор ТИМОФЕЕВ
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Муниципалитеты смогут получать деньги на социально значимые инициативы.Муниципалитеты смогут получать деньги на социально значимые инициативы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Глава Псковской области предложил делить неосвоенные деньги из бюджета между муниципалитетами региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобная инициатива была озвучена 19 сентября в ходе рабочей встречи Михаила Ведерникова с руководителями районов и городов.

Губернатор отметил, что в последнее время регион часто оказывается в ситуации, когда средства из федерального бюджета не расходуются полностью по причине того, что конкурсы не состоялись.

- При всех ограничениях 44-го закона, считаю недопустимым, когда социально важные проекты стоят на месте из-за отсутствия заявок на аукционах, - подчеркнул Михаил Ведерников и предложил передавать деньги муниципалитетом для активного использования, а не возвращать обратно в столицу.

КСТАТИ

Глава Псковской области напомнил о готовности помогать и консультировать районы Псковской области по возникающим вопросам. Кроме того, Михаил Ведерников выразил готовность поддержать начинания муниципалитетов в сфере подготовки пакета конкурсной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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