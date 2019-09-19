В районах с маленьким бюджетом в Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-19T15:43:52+03:00

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В муниципалитетах Псковской области с низким бюджетом повысят зарплаты госслужащим. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на совещании с главами муниципальных районов и городских округов 19 сентября.

Как отметили участники беседы, в настоящее время средняя зарплата муниципальных служащих держится на уровне 18 тысяч 800 рублей. По словам Михаила Ведерникова, в регионе можно встретить нелепые ситуации, когда глава районной администрации получает лишь 25 тысяч рублей, а выполнят множество обязанностей и несёт значительную ответственность.

- Сложно говорить о борьбе с коррупцией при такой заработной плате, - подытожил губернатор Псковской области.

Итогом региональной реформы должен стать рост средней зарплаты госслужащих до 30 тысяч рублей. При этом изменения практически не затронут точки области с высокой денежной обеспеченностью (среди таковых Псков, Великие Луки и Псковский район). Кроме того лучших сотрудников районных администраций губернатор предложил мотивировать рублём. Для этого в каждом муниципалитете будут вести собственный рейтинг отличившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU