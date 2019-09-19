В Псковской области растёт число призывников с ожирением

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-19T16:07:03+03:00

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В Псковской области продолжает расти число призывников с проблемами лишнего веса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, это обстоятельство подчеркнул председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата региона Владимир Романов на пресс-конференции, посвящённой старту осеннего призыва.

Участники встречи также отметили, что в целом, ожирение — своего рода бич региона. Из-за проблем с лишним весом псковичей-военнослужащих нередко возвращают из частей. Другие частые диагнозы, препятствующие прохождению срочной службы — проблемы со зрением, заболевания желудка, проблемы опорно-двигательного аппарата.

КСТАТИ

Несмотря на это 79% молодых псковичей оказываются годны к службе в армии. По данным военного комиссариата, этот показатель один из самых лучших по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU