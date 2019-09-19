Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-19T16:41:36+03:00

Фото: Псковская таможня. Однодверная шкаф-витрина в стиле рококо с деревянным ключом.

Шкаф-витрину в стиле рококо, прусскую шпагу и столешницу с подстольем перевозили пытались незаконно перевезти через границу

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На государственной границе в Псковской области сотрудники Псковской таможне пресекли незаконный вывоз предметов, составляющих культурную ценность. Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» Наталья Князева, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни, сотрудники передали культурные ценности в управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники Псковской таможни остановили гражданина Латвии, который пытался вывезти на территорию Евразийского экономического союза деревянную однодверную шкаф-витрину в стиле рококо с деревянным ключом и прусскую шпагу чиновника почтовой службы конца 19 - начала 20 века в кожаном чехле. Нарушитель вез указанные предметы без декларации через автомобильный пункт пропуска Убылинка.

На таможенном посту Шумилкино гражданин России перевозил столешницу с подстольем, также не декларируя.

Данные предметы были признаны культурными ценностями и конфискованы псковскими таможенниками с дальнейшей передачей в управление минкульта.

Фото: Псковская таможня. Прусская шпага чиновника почтовой службы конца 19 - начала 20 века в кожаном чехле.

ИСТОЧНИК KP.RU