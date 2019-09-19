Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт
На государственной границе в Псковской области сотрудники Псковской таможне пресекли незаконный вывоз предметов, составляющих культурную ценность. Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» Наталья Князева, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни, сотрудники передали культурные ценности в управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.
Сотрудники Псковской таможни остановили гражданина Латвии, который пытался вывезти на территорию Евразийского экономического союза деревянную однодверную шкаф-витрину в стиле рококо с деревянным ключом и прусскую шпагу чиновника почтовой службы конца 19 - начала 20 века в кожаном чехле. Нарушитель вез указанные предметы без декларации через автомобильный пункт пропуска Убылинка.
На таможенном посту Шумилкино гражданин России перевозил столешницу с подстольем, также не декларируя.
Данные предметы были признаны культурными ценностями и конфискованы псковскими таможенниками с дальнейшей передачей в управление минкульта.
Фото: Псковская таможня. Прусская шпага чиновника почтовой службы конца 19 - начала 20 века в кожаном чехле.
ИСТОЧНИК KP.RU