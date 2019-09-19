Таисия Кушакова, молодая мама: мне нравится, что губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-19T17:55:03+03:00

По словам псковичей, ни одна мелочь не остаётся без внимания Михаила Ведерникова. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Псковичи рассказали, чем запомнился первый год на губернаторском посту избранного главы региона

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Губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявила жительница Пскова, молодая мама Таисия Кушакова, ставшая одной из первых участниц инициированной главой региона программы «Подарок для новорождённого».

Мнения политиков, общественных деятелей и простых горожан по итогам первого года Михаила Ведерникова на посту губернатора Псковской области собрали коллеги из Псковского агентства информации.

Жительница областного центра также отметила, что ни один вопрос, каким бы он ни был по масштабности, не остаётся без внимания.

- Мы живём на Запсковье и видим, что и в нашем районе теперь строятся детские сады. Мы видим, как ремонтируются дороги и, на мой взгляд, работы проводятся гораздо активнее, чем прежде, - подытожила Таисия Кушакова и выразила надежду на то, что с подачи главы Псковской области в регионе активизируют программу «Молодая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU