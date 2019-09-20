2019-09-20T10:14:40+03:00
Происшествия

Сотруднику тюрьмы Псковского района грозит наказание за получение взятки от заключённого

В обмен на деньги мужчина пронёс в колонию запрещённые предметы
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудник колонии рискует оказаться на скамье подсудимых.Сотрудник колонии рискует оказаться на скамье подсудимых.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотруднику исправительно колонии Псковского района грозит наказание за получение взятки от заключённого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл зимой 2019 года в деревне Серёдка.

Как установили следователи, один из служащих колонии строгого режима решил подзаработать. Мужчина получил деньги от осуждённого, а в обмен на это пронёс на территории исправительного учреждения запрещённые предметы. Однако о происшествии стало известно сотрудникам собственной безопасности управления федеральной службы исполнения и наказания.

Подозреваемого отстранили от службы до выяснения обстоятельств случившегося. В настоящее время сотрудники собирают доказательства вины взяточника. При этом за ходом уголовного дела наблюдают сотрудники УФСБ России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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