Стало известно, когда в квартиры псковичей придёт тепло

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-20T10:33:50+03:00

Отопление в квартирах может появиться уже 24 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, когда в квартиры жителей города Пскова придёт тепло. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на начальника управления городского хозяйства Пскова Николая Баринова, отопление в жилых домах планируют включить ориентировочно 24 сентября.

Николай Баринов также отметил, что ряд учреждений уже отапливается. Среди таковых детские сады, практически все школы, а также больницы и поликлиники.

КСТАТИ

В пресс-службе администрации города Пскова отметили, что жилой фонд готов к подаче тепла на 99%. Такой показатель объясняется ремонтом, который провели на 27 котельных Пскова. В общей сложности сотрудники «Псковских тепловых сетей» подготовили к новому отопительному сезону около 340 км сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU