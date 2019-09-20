Водителя псковского автобуса, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-20T11:18:28+03:00

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Водителя псковского автобуса №11, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области, около 7.50 утра 28-летнюю женщину и её 4-летнюю дочь зажало закрывающимися дверями общественного транспорта.

По словам пострадавшей, инцидент произошёл на остановке «улица Волкова» 19 сентября. Молодая мать утверждает, что их с ребёнком протащило около пяти метров, и лишь после этого водитель заметил свою ошибку и открыл двери. Пострадавшая настаивает, что после того, как испуганные пассажиры выпрыгнули из автобуса, водитель невозмутимо продолжил движение. Подробностями происшествия женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что женщина и ребёнок не получили травм, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они усмотрели в действиях водителя нарушения правил дорожного движения. Однако по закону административная ответственность за невнимательность на дороге не полагается. Поэтому дело возбуждать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU