2019-09-20T11:18:28+03:00
Происшествия

Водителя псковского автобуса, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать

Транспорт протащил женщину с ребёнком около пяти метров
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поездка на автобусе в утренний час пик чуть не обернулась трагедией.Поездка на автобусе в утренний час пик чуть не обернулась трагедией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Водителя псковского автобуса №11, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области, около 7.50 утра 28-летнюю женщину и её 4-летнюю дочь зажало закрывающимися дверями общественного транспорта.

По словам пострадавшей, инцидент произошёл на остановке «улица Волкова» 19 сентября. Молодая мать утверждает, что их с ребёнком протащило около пяти метров, и лишь после этого водитель заметил свою ошибку и открыл двери. Пострадавшая настаивает, что после того, как испуганные пассажиры выпрыгнули из автобуса, водитель невозмутимо продолжил движение. Подробностями происшествия женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что женщина и ребёнок не получили травм, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они усмотрели в действиях водителя нарушения правил дорожного движения. Однако по закону административная ответственность за невнимательность на дороге не полагается. Поэтому дело возбуждать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псевдополицейский выманил у жительницы Новосокольников более миллиона рублей
Пенсионерку из Великих Лук направят на исправительные работы за махинации с земельным участком
Псковичи недовольны ликвидацией пешеходного перехода вблизи Летнего сада
Около 120 миллионов рублей потратят до конца года на ремонт дороги «Псков-Ваулино-Торошино»
В Стругах Красных заработал новый завод за 100 миллионов рублей
Псковичи смогут бесплатно читать книги из интернет-библиотеки
Стало известно, когда в квартиры псковичей придёт тепло
Сотруднику тюрьмы Псковского района грозит наказание за получение взятки от заключённого
Таисия Кушакова, молодая мама: мне нравится, что губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности
Великолучанин откликнулся на сообщение в соцсети и потерял деньги
Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт
Более 640 псковичей призывного возраста скрываются от военкоматов
В Псковской области растёт число призывников с ожирением
В районах с маленьким бюджетом в Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим