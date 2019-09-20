В Стругах Красных заработал новый завод за 100 миллионов рублей
В Стругах Красных заработал новый завод, на строительство которого потратили около 100 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, предприятие будет производить экологичное топливо - древесные гранулы для бытовых нужд, так называемые «пеллеты».
Предполагается, что завод и его 30 сотрудников благодаря использованию современного отечественного и зарубежного оборудования смогут выпускать порядка 21 тысячи тонн продукции ежегодно. Для этого на предприятие будут завозить до 50 тысяч тонн древесных отходов и отходов сельского хозяйства.
КОНКРЕТНО
Производство на новом заводе предполагает полную безотходную переработку сырья. А максимальная скорость производства может достигать трёх тонн древесных гранул в час.
ИСТОЧНИК KP.RU