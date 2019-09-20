2019-09-20T12:26:02+03:00
Общество

В Стругах Красных заработал новый завод за 100 миллионов рублей

На предприятии будут выпускать древесные топливные гранулы
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Завод обеспечит рабочими местами более 30 местных жителей.Завод обеспечит рабочими местами более 30 местных жителей.
Изменить размер текста:

В Стругах Красных заработал новый завод, на строительство которого потратили около 100 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, предприятие будет производить экологичное топливо - древесные гранулы для бытовых нужд, так называемые «пеллеты».

Предполагается, что завод и его 30 сотрудников благодаря использованию современного отечественного и зарубежного оборудования смогут выпускать порядка 21 тысячи тонн продукции ежегодно. Для этого на предприятие будут завозить до 50 тысяч тонн древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

КОНКРЕТНО

Производство на новом заводе предполагает полную безотходную переработку сырья. А максимальная скорость производства может достигать трёх тонн древесных гранул в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псевдополицейский выманил у жительницы Новосокольников более миллиона рублей
Пенсионерку из Великих Лук направят на исправительные работы за махинации с земельным участком
Псковичи недовольны ликвидацией пешеходного перехода вблизи Летнего сада
Около 120 миллионов рублей потратят до конца года на ремонт дороги «Псков-Ваулино-Торошино»
Псковичи смогут бесплатно читать книги из интернет-библиотеки
Водителя псковского автобуса, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать
Стало известно, когда в квартиры псковичей придёт тепло
Сотруднику тюрьмы Псковского района грозит наказание за получение взятки от заключённого
Таисия Кушакова, молодая мама: мне нравится, что губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности
Великолучанин откликнулся на сообщение в соцсети и потерял деньги
Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт
Более 640 псковичей призывного возраста скрываются от военкоматов
В Псковской области растёт число призывников с ожирением
В районах с маленьким бюджетом в Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим