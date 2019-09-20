Около 120 миллионов рублей потратят до конца года на ремонт дороги «Псков-Ваулино-Торошино»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-20T12:43:43+03:00

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Около 120 миллионов рублей потратят до конца 2019 года на ремонт автомобильной дороги направления «Псков-Ваулино-Торошино». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор региона Михаил Ведерников напомнил во время проведения личного приёма граждан, организованного по поручению президента страны Владимира Путина.

В режиме видеосвязи Губернатору Псковской области поступило обращение жительницы деревни Торошино. Ранее женщина пожаловалась на разбитую дорогу в администрацию главы государства. В ответ на недовольство псковички Михаил Ведерников отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участок уже ремонтируется. И работы на нём планируют завершить до 31 октября.

При этом качество нового асфальта на всех этапах проверяет многофункциональная дорожная лаборатория. А приёмку работ проведёт специализированная комиссия. Стать её участником губернатор Псковской области предложил заявительнице.

ИСТОЧНИК KP.RU