2019-09-20T13:19:59+03:00
Общество

Псковичи недовольны ликвидацией пешеходного перехода вблизи Летнего сада

Горожане считают, что уменьшить аварийность можно было иными способами
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: ведерников.рф. По мнению псковичей, уничтожили самый удобный переход.ФОТО: ведерников.рф. По мнению псковичей, уничтожили самый удобный переход.
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Жители города Пскова недовольны ликвидацией пешеходного перехода вблизи Летнего сада. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» волна возмущения прокатилась и в социальных сетях, и на официальном сайте главы региона Михаила Ведерникова.

Пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова не стало 18 сентября. Часть горожан отреагировала на это происшествие спокойно, сославшись на то, что неподалёку и справа, и слева есть места для безопасного пересечения проезжей части. Однако другая часть псковичей усмотрела в устранении перехода «курс на ликвидацию пешеходов». Об этом обеспокоенный житель даже написал на сайт губернатора.

В сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети пользователи предлагают свои варианты снижения аварийности на дорогах. Уменьшить вероятность ДТП, уверены псковичи, помогут искривления полос движения, островки безопасности и оборудование специальных «приподнятых» пешеходных переходов.

ФОТО: Оксана Григорьева. vk.com. Гвоздики в память о исчезнувшем пешеходном переходе.

ФОТО: Оксана Григорьева. vk.com. Гвоздики в память о исчезнувшем пешеходном переходе.

КСТАТИ

Неравнодушные жители опубликовали в социальной сети «траурную» фотографию в память о уничтоженном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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