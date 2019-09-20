Пенсионерку из Великих Лук направят на исправительные работы за махинации с земельным участком

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-20T14:11:14+03:00

Великолучанку накажут за мошенничество с документами на землю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пенсионерку из города Великие Луки Псковской области направят на исправительные работы за махинации с земельным участком. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу.

Следователи установили, что мошенница предоставила сотрудникам администрации Великолукского района пакет фальшивых документов. Однако там подлога не заметили и направили пенсионерку в следующую инстанцию. Тогда женщина направила поддельные документы и в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии региона. После этого мошенница приобрела право собственности на землю в садовом товариществе.

Когда обман вскрылся, женщину признали виновной и в качестве наказания обязали отработать 60 часов. Решение суда пока не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU