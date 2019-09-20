2019-09-20T15:14:41+03:00
Происшествия

Псевдополицейский выманил у жительницы Новосокольников более миллиона рублей

Он пообещал потерпевшей компенсацию за неудачную сделку в интернете
Анна БЫСТРОВА
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Когда компенсация не пришла, потерпевшая обратилась в полицию.Когда компенсация не пришла, потерпевшая обратилась в полицию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Псевдополицейский выманил у жительницы Новосокольников более миллиона рублей под предлогом получения страховки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на мобильный телефон потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником столичных правоохранительных органов.

Он констатировал, что недавно 40-летняя гражданка приобрела в интернет-магазине партию лекарств. Однако владельцы портала, заверил собеседник, являются мошенниками, делом которых в настоящее время занимаются правоохранительные органы. Поэтому медикаменты женщина не получит. Неизвестный также посоветовал потерпевшей не переживать раньше времени, так как ей потерянные деньги ей возместят.

Мошенник предложил перечислить ему на банковскую карту деньги за страховку, чтобы в дальнейшем получить выплату. Женщина поддалась на уговоры. Но когда обещанные деньги не вернулись, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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